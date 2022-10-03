Jandarma, Dünya Çocuk Günü’nde çocuklarla buluştu

Zonguldak’ta jandarma ekipleri, Dünya Çocuk Günü etkinlikleri çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, “03 Ekim Dünya Çocuk Günü” çerçevesinde Kozlu ilçesinde bulunan Gücek ve Kızılcakese İlkokulu ziyaret edildi. Çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi. Jandarma Köpek Timi tarafından gösterisi sergilendi. Çocuklar ise gösteride eğlenerek güzel vakit geçirdi.