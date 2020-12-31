Jandarma 74 devriye 224 personelle uygulama yaptı

Zonguldak’ta jandarma ekipleri 74 devriye 224 personelle huzur ve güven uygulaması yaptı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 30 Aralık 2020 günü 09.00-01.00 saatleri arasında Jandarma sorumluluk bölgesinde 5 periyotta gerçekleştirilen Huzur Güven Uygulaması kapsamında 74 devriye 224 personelin katılımıyla kontrol ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Denetimlerde 5 bin 443 şahıs sorgulandı. Hakkında yakalama kararı bulunan 12 şahıs yakalandı. 3 şahsa 4 bin 980 TL idari para cezası uygulandı. 2 bin 452 araç sorgulanarak, yakalama kaydı bulunan 8 aranan araç yakalandı. 58 araca, toplamda 34 bin 763 TL cezai işlem uygulandı.

262 işyeri genelgeler kapsamında ve asayiş yönünden denetlendi. Yol kontrol ve uygulamalarında irsaliyesiz 4 bin 100 kilogram kaçak kömür yakalanarak yasal işlem yapıldı.