İzolasyona uymayan 6 kişiye ceza

Zonguldak’ta salgın denetim merkezi tarafından yapılan denetimlerde izolasyona uymayan 6 kişiye idari para cezası uygulandı.

Zonguldak’ta il-ilçe salgın denetim merkezi tarafından il genelinde denetim gerçekleştirdi. 31 ihbara karşılık 2 bin 81 resen denetleme yapıldı. 4 işyeri/kişiye birinci uyarı verildi. 6 kişiye ise izolasyona uymama cezası uygulandı. 3 bin 247 kez izolasyon denetimi yapıldı.