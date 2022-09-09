İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’nin kuruluş yıl dönümü ve İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, CHP’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı. Başkan Aydın mesajında şu ifadelere yer verdi: “Kurtuluşun, kuruluşun ve halkın partisi 99 yaşında. Cumhuriyet Halk Partisi, 99 yıl önce bugün çağdaş Türkiye’nin temellerini atmış, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde cumhuriyeti kurarak, Türkiye demokrasisini inşa etmiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘benim iki büyük eserim var, bunlardan birisi Türkiye Cumhuriyeti diğeri Cumhuriyet Halk Partisidir’ diyerek aslında Türkiye Cumhuriyetini ve Cumhuriyet Halk Partisini bizlere emanet etmiştir. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve Bülent Ecevit başta olmak üzere bu büyük mirasın gelecek nesillere aktarılmasında emeği geçen ve ebediyete intikal etmiş genel başkanlarımızı şükranla anıyorum. Bir neferi olmaktan onur duyduğum, demokrasiye geçişin ilk adımı, cumhuriyetin, Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz savunucusu olan Cumhuriyet Halk Partimizin, halkın partisinin 99. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.”

Ayrıca İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünü de kutlayan Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, çok önemli tarihi bir olay olduğunu söyledi. Aydın, “İzmir’in Kurtuluşu Millî Mücadele’nin sona ererek Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir tarihi olaydır. 9 Eylül 1922’de İzmir’i Yunan işgalinden kurtaran Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere milli mücadeleye destek olan herkesi saygıyla ve şükranla anıyor, İzmir’in 100’üncü kurtuluş yıl dönümünü kutluyorum” dedi.