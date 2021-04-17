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İzin belgesi olmayan geri gönderildi

Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sürücülere izin belgesi uygulaması yapıldı.

ZONGULDAK 17.04.2021, 15:20
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İzin belgesi olmayan geri gönderildi

Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sürücülere izin belgesi uygulaması yapıldı.

Zonguldak’ta sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri tarafından Gazipaşa caddesinde uygulama yapıldı. Ekipler uygulama kapsamında sürücülere izin belgesi olup olmadığını sordu. İzin belgesi olmayan sürücüler ise geri gönderildi. Öte yandan polis ekipleri izin belgesinin yanı sıra sürücülere sosyal mesafe, maske ve emniyet kemeri konusunda da uyarılarda bulundu. Uygulamanın yarında devam edeceği öğrenildi.
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