İzci liderleri ve sağlık çalışanlarından doğa yürüyüşü

Zonguldak Tabiat Turizmi Faaliyetleri Kapsamında İzci Liderleri ve Sağlık Çalışanları Harmankaya Şelaleleri Tabiat Parkı’na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Zonguldak tabiat turizmi faaliyetleri kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak Şube Müdürlüğünce, izci liderleri ve sağlık çalışanları Harmankaya Şelaleleri Tabiat Parkı’ na doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Karagöl ile Harmankaya dereleri üzerinde 1 metreden 10 metreye kadar değişen büyüklükte 7 şelalenin yer aldığı Harmankaya Şelaleleri Tabiat Parkı her geçen gün doğaseverlerin ilgi odağı olma yolunda ilerliyor.

Şehrin gürültüsünden uzak tabiatla iç içe vakit geçirmek isteyen doğaseverler hem gezmek hem de doğanın keyfine varmak için hazan mevsiminin bin bir tonunu barındıran Harmankaya Şelaleleri Tabiat Parkını ziyaret ediyor. Doğa yürüyüşünde ziyaretçiler, şelalelerin, kestane ve kayın ağaçlarının arasında hoşça vakit geçirip bol bol fotoğraf çektiler. Yürüyüşte, Zonguldak Şube Müdürlüğünce, katılımcılara biyolojik çeşitlilik ve biyolojik kaçakçılığın önemi, Zonguldak’ın endemik ve hassas canlı türleri, yaban hayatına dair bilgiler aktarıldı.