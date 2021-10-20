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’İyiliğe Dönüştür’dediler öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladılar

Zonguldak’ta iki gönüllü, ihtiyacı olan öğrencilerin üniforma, bot, mont ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı.

ZONGULDAK 20.10.2021, 11:36
’İyiliğe Dönüştür’dediler öğrencilerin ihtiyaçlarını karşıladılar

Zonguldak’ta iki gönüllü, ihtiyacı olan öğrencilerin üniforma, bot, mont ve kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladı.

Yasemin Özdemir ve Ezgi Sivri, bir süre önce ’İyiliğe Dönüştür’ kampanyası başlattı. Yardıma ihtiyacı olan öğrenciler için bot, mont, üniforma ve kırtasiye malzemeleri öğrencilere teslim edildi. Salgın sürecinde ihtiyaçların karşılanması için çaba sarf ettiklerini ifade eden Özdemir, "Geçen Eylül ayında başlattığımız çalışmayla destekçilerimiz ve gönüllülerimizle birlikte çıktığımız bu yolda, 16 öğrencimize üniforma, 26 öğrencimize bot ve mont, 180 adet kırtasiye takımı, 260 adet defter seti, ayrıca 75 kişilik kırtasiye malzemesi ile 4 kişilik tam kırtasiye setini okullarımıza 10 okulumuza teslim ettik. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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