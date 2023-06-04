İYİ Partili eski yönetici son yolculuğuna uğurlandı
ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNDE BİR DÖNEM İYİ PARTİ ÇAYCUMA İLÇE BAŞKANLIĞI YAPAN ERHAN BİLGİN, DÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.
ZONGULDAK 04.06.2023, 08:52
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir dönem İYİ Parti Çaycuma İlçe Başkanlığı yapan Erhan Bilgin, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Eski İYİ Parti Çaycuma İlçe Başkanı Erhan Bilgin, Nihat Kantarcı Caddesi’ndeki evinde ölü bulunmuştu. Bilgin’in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tespit edildi. Dün Bilgin için Yeni Camii’de cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından, Erhan Bilgin’in cenazesi asri mezarlıkta toprağa verildi.