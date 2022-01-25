İtfaiye ekipleri devrilen ağaçları kaldırdı

Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri cadde ve sokaklara kar yağışı nedeniyle devrilen ağaçları temizleme çalışması yaptı.

Zonguldak’ın Kozlu İlçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklarda ağaçlar devrildi. Devrilen ağaçlar nedeniyle yollar kısa süreliğine kapandı. İhbar üzerine olay yerine giden Kozlu Belediyesi ekipleri devrilen ağaçları kaldırarak yolu açtı.Ekiplerin hummalı çalışması vatandaşlardan büyük takdir aldı.