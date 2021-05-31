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İstinat duvarına sıkışan yavru kedinin imdadına itfaiye koştu

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde istinat duvarına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

ZONGULDAK 31.05.2021, 22:03
İstinat duvarına sıkışan yavru kedinin imdadına itfaiye koştu

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde istinat duvarına sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay akşam saatlerinde Kozlu İlçesi Güney Mahallesi’nde meydana geldi. Yavru bir kedi işitince duvarına sıkıştı. Kedinin yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru kediyi kurtarmak için duvara merdiven dayadı. Ardından dakikalarca yavru kediyi kurtarmayan çalışan itfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucunda kediyi sıkıştığı yerden kurtararak vatandaşlara teslim etti. İtfaiye ekiplerinin özverili davranışı mahalle halkından alkış aldı.
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