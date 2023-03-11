İstiklal Marşı’nı güzel okumak için yarıştılar
Zonguldak’ta onlarca genç, İstiklal Marşı’nı güzel okumak için hünerlerini sergilediler.
Zonguldak’ta onlarca genç, İstiklal Marşı’nı güzel okumak için hünerlerini sergilediler.
12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 102’inci yıl dönümü çerçevesinde Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ve destanı yazdıran kahramanları anmak amacıyla, Zonguldak Gençlik Merkezi tarafından konferans salonunda, ‘İstiklal Marşı’nın güzel okuma’ yarışması yapıldı.
Yarışmaya, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, jüri üyeleri ve gençler katıldı.
Yoğun katılım altında gerçekleşen yarışmada, gençler İstiklal Marşı’nı güzel okumak için bütün hünerlerini sergiledi.
Gençlerin performansları salondan büyük alkış aldı.
Yarışma sonunda dereceye giren gençlere, katılım belgesi ve hediyeler takdim edildi.
Dereceye girenler şu şekilde;
Ortaokul Seviyesi; 1-Rana Kurt, 2-Miraç Yılmaz, 3-Yunus Döngelli Lise Seviyesi; 1-Esila Meryem Arı, 2-Yağmur Damla Cüre, 3-Hilal Eyioğlu