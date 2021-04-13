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İstihdam kurulu toplantısı yapıldı

İl İstihdam Kurulu Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında toplandı.

ZONGULDAK 13.04.2021, 15:23
İstihdam kurulu toplantısı yapıldı

İl İstihdam Kurulu Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında toplandı.

İl İstihdam Kurulu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ve diğer ilgililerin katılımıyla çevrimiçi olarak yapıldı. Toplantıda istihdamın artırılmasına yönelik görüş ve öneriler dile getirildi.
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