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İstavrit ve mezgit avına çıktılar

ZONGULDAK’TA AMATÖR BALIKÇILAR LİMAN ÇEVRESİNDE MEZGİT VE İSTAVRİT AVINA ÇIKTI.

ZONGULDAK 27.05.2023, 13:29
İstavrit ve mezgit avına çıktılar

Zonguldak’ta amatör balıkçılar liman çevresinde mezgit ve İstavrit avına çıktı.

Zonguldak’ta 15 Nisan’da başlayan av yasağının ardından amatör balıkçılığa ilgi artarak devam ediyor. Öğlen saatlerinde amatör balıkçılar, küçük teknelerle denize açılarak liman çevresinde avlanmaya başladı.

Amatör balıkçıların ağlarına İstavrit ve mezgit vurduğu öğrenildi. Balıkçılar, tuttuğu balıkları balıkhanelere satılarak kendilerine maddi gelir sağlayacak.

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