İşletme müdürü göz yaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak’ta kanser hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Zonguldak Orman İşletme Müdürü 47 yaşındaki Kemal Esat Topuz için görev yaptığı kurumun önünde tören yapıldı.

Kanser rahatsızlığı sebebiyle yaşamını yitiren Zonguldak Orman İşletme Müdürü 47 yaşındaki Kemal Esat Topuz için görev yaptığı Orman bölge Müdürlüğü önünde helalleşme tören düzenlendi. Törene; Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Vali Mustafa Tutulmaz, Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, AK Parti Milletvekili Adayı Necdet Tıskaoğlu, Tarım Orman Sen Başkanı Mithat Bülent Bağcı, AK Parti Merkez ilçe Başkanı Hüseyin Yıldız, Orman Bölge Müdürlüğü çalışanları ve sevenleri katıldı.

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey Kemal Esat Topuz’un ailesine taziye dileklerini iletti. Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu yaptığı konuşmada, "Üzüntümüzü kelimelerle ifade etmek mümkün değil, kelimeler kifayet etmiyor. Kemal kardeşimizin gerçekten Allah mekanını cennet eylesin burada geçmişte yevmiyeli mühendis olarak başladı daha sonra işletme şefi oldu. Günler içerisinde kendisi kalbimizde her zaman yer edilecekti kendisine Allah’tan rahmet diliyorum ailesine sabırlar diliyorum teşkilatımızın ailemiz ailesinin teşkilatımızın hepimizin başı sağ olsun diyorum. Onu hiçbir zaman unutmayacağız" dedi.

Vali Mustafa Tutulmaz ise, “Büyük bir acı içindeyiz. Öncelikle bu acıyı yaşayan ailesine Allah sabırlar versin. Kardeşimizin mekanını cennet etsin ilahi Emir ve her nefis ölümü tadacak sonra bize döndürüleceksiniz diyor bu emrin gereği her canlı bir gün muhakkak bu dünyadan gidecek. Ölüm sıralı çerçevesinde yürüyen bir olgu buna saygı duyacağız evet üzüleceğiz. Bu kadar dost edindi, bu kadar sevgi yumağı oluşturdu ve bunun karşılığında da bu kadar kişinin iyi şehadeti onun Hem bundan sonraki ebedi hayatında hem de dünyadaki yakınlarına bir güzellik bir iyilik bir hayır olarak yansıyacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından din görevlisi tarafından dualar edildi. Daha sonra Kemal Esat topuz’un maaşı cenaze namazı kılınmak üzere Uzun Mehmet Camii’ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.