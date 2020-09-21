İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İLE ZONGULDAK ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ ARASINDA SÖZLEŞME NETİCESİNDE, TOPLUM YARARINA PROGRAM(TYP) KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLECEK KATILIMCILAR İÇİN KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü ile Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında sözleşme neticesinde, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında istihdam edilecek katılımcılar için kura çekimi gerçekleştirildi.
Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak İŞKUR İl Müdürlüğü arasında yapılan sözleşmede, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarda TYP kapsamında istihdam edilecek katılımcılar için, Kdz. Ereğli 1. Noterliğinde İlçe Milli Eğitim yetkililerinin katılımı ile kura çekimi yapıldı.
MEB bakım onarım ve temizlik hizmetleri programı için başvuru yapan 987 kişilik liste içerisinden 140, asil katılımcı ve MEB Güvenlik programı için 167 kişilik liste içerisinden 60 asil katılımcı noter kurası ile belirlendi.
Kura sonucu ismi belirlenen asil katılımcıların listesi ve başvuru için gerekli evraklar Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün www.eregli67.meb.gov.tr internet adresinde yayınlandı.
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