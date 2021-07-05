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İŞKUR şirketlerle sözleşme imzaladı

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü şirketlerle İşbaşı Eğitim Programı (İEP) sözleşmesi imzaladı.

ZONGULDAK 05.07.2021, 17:49
İŞKUR şirketlerle sözleşme imzaladı

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü şirketlerle İşbaşı Eğitim Programı (İEP) sözleşmesi imzaladı.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ilk olarak ‘’Panel radyatör imalatçısı’’ mesleğinde 14 kişilik iş başı eğitim programı sözleşmesi imzalandı. Açılan programda katılımcılar 6 ay eğitim alarak eğitim sonunda katılımcıların yüzde ellisi istihdam edilecek. Ayrıca Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile EKO Tekstil Fabrikasında 16 kişilik İşbaşı Eğitim Programı (İEP) sözleşmesi imzalandı. ‘’Konfeksiyon işçisi’’ mesleğinde düzenlenen programda katılımcılar 6 ay süreyle eğitim alarak eğitim alarak program sonunda katılımcıların en az yüzde ellisi işverence işyerinde istihdam edilecek.
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