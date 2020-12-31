İşçilerden Başkan Bozkurt’a teşekkür

Devrek Belediyesi temizlik işçileri Başkan Çetin Bozkurt’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Belediye temizlik işçileri Başkan Bozkurt’a, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak maaş zammı için teşekkür etti. İşçiler yapılan zamdan memnun olduklarını belirterek, “Yıllardır emeğimizin karşılığı olmayan ücretlerle çalışıyorduk. Hükümet asgari ücreti net olarak 2.825 lira 90 kuruş açıkladı. Ama başkanımız bizlerin işçilerin en düşük maaşını net 3 bin 350 TL yaptı. Bundan çok memnunuz. Çünkü emeğimizin karşılığını aldık. Başkanımıza bizleri düşündüğü için çok teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

Zonguldak Belediye İş Denetim Kurulu Başkanı Tuncay Ulupınar’da ülkenin içinden geçtiği böyle bir süreçte işçilerin emeklerinin karşılığını alma konusundaki dik duruşlarının güzel bir davranış olduğuna dikkati çekti.

Başkan Çetin Bozkurt kendisine teşekkür ziyaretinde bulunan işçilere yaptığı konuşmada, “Biz, her zaman emekten emekçiden yana olduk olmaya da devam edeceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, belediyemizin olanakları çerçevesinde bu kadar zam yapabildik. Bu kararın işçilerimize, emekçilerimize ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.