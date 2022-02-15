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ABD Başkanı Joe Biden, ABD’nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı.
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Falyalı cinayeti zanlılarının Türkiye’ye kaçtığı haberlerine tepki
ABD Başkanı Joe Biden Ukrayna-Rusya arasındaki gerilime ilişkin yaptığı açıklamada, “Rusya’nın bazı askerlerini geri çektiğine ilişkin iddialarını henüz doğrulamadık” dedi.
İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzaladılar
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile EKO Tekstil arasında konfeksiyon işçisi mesleğinde 23 kişilik İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı.
ZONGULDAK 15.02.2022, 13:06
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile EKO Tekstil arasında konfeksiyon işçisi mesleğinde 23 kişilik İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı.
Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren EKO Tekstil arasında konfeksiyon işçisi mesleğinde 23 kişilik İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı. 6 ay sürecek olan eğitim sonrasında katılımcılar ilgili işyerinde en az 12 ay istihdam edilecek. Program boyunca katılımcıların ücretleri ve genel sağlık sigortası giderleri kurum tarafından karşılanacak.