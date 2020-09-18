İşadamı, 50 okula sensörlü dezenfektan hibe etti
ZONGULDAK'TA İŞLETMECİLİK YAPAN İŞADAMI AŞKIN SEFER DEMİRCİ, 21 EYLÜL GÜNÜ OKULLARIN AÇILMASI DOLAYISIYLA 50 ADET SENSÖRLÜ DEZENFEKTAN CİHAZINI OKULLARA HİBE ETTİ.
Zonguldak’ta işletmecilik yapan işadamı Aşkın Sefer Demirci, 21 Eylül günü okulların açılması dolayısıyla 50 adet sensörlü dezenfektan cihazını okullara hibe etti.
Çin’de başgösterin tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs dolayısıyla tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde yeni eğitim öğretim döneminin açılması kararlaştırıldı. Öte yandan okullarda dezenfektan ve hijyen kuralları kapsamında çalışmalar da sürüyor. Kentte işletmecilik yapan Aşkın Sefer Demirci pandemi dolayısıyla okullara katkıda bulundu.
Demirci, yeni eğitim döneminde okula başlayacak olan öğrenciler için sensörlü dezenfektan cihazları temin etti. Cihazları elleriyle kullanıma hazır hale getiren Demirci, yeni dönem başlamadan önce 50 cihazı 50 okula ulaştırmak için kollurı sıvadı. Sosyal sorumluluk projesi ile örnek olan Demirci, şöyle dedi.
"Ticaret hayatımız boyunca zaten zonguldak’a halkına yardımcı olmaya çalıştık.Zonguldak halkına elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Bu sefer dosyal sorumluluk projesi olarak sensörürlü dezenfektan cihazını okullara dağıtmak için temin ettik. Amacımız reklam yapmak değil. 50 adet cihaz aldık. Bunların tamamı sensörlüdür. Kendi ellerimizle tamamını hazırladık, yaptırdık. Dezenfaktanından piline varana kadar hazır hale getirdik. Pazartesi günü okullar açılacak biz de bu tarihten önce okullarda hazır hale getireceğiz."
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