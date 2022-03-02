İş ve inşaat makineleri kümelenmesi heyeti TTK’da

İş ve inşaat makineleri kümelenmesi (İŞİM) Türkiye Taşkömürü Kurumu’nu (TTK) ziyaret ederek, kurumun yerlileştirmek istediği ürünleri yerinde inceledi.

TTK Genel Müdürlüğü’nün davetlisi olarak Zonguldak’a gelen İŞİM, ihtiyaçların yerinde görülmesi amacıyla üyesi 10 firma ve OSTİM Teknik Üniversitesi yetkilileri ile birlikte TTK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazım Eroğlu’nu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında ilk olarak TTK Genel Müdür Yardımcısı Muharrem Kiraz, kurum hakkında bilgilendirme yaptı. Toplantında kurumun Mekanizasyon ile Elektrik ve Elektronik Başmühendisliği yetkilileri de ihtiyaçlarını aktardı. Toplantıya katılan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi akademisyenleri de sektörü incelemek ve ihtiyaç olan konularda çalışmalar için iş birliğine açık olduğunu bildirdiler.

TTK Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazım Eroğlu, kurumda yerlileştirme çalışmalarına çok önem verdiklerinin belirterek, “Yerli üreticilere kapımız her zaman açık” dedi. Eroğlu, yerli üreticilerin yapacağı tüm prototip çalışmalarda kurumun yardımcı olacağını vurguladı.

İŞİM Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Saraçoğlu, üyelerinin üretim kabiliyetlerini paylaştı. Saraçoğlu “İŞİM olarak tüm üyelerimizle kurumun ihtiyaçlarına çözüm bulabiliriz” dedi. İŞİM Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Harun Arab ise ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Toplantıda TTK yetkilileri ve akademisyenler de OSTİM’e davet edildi.

Kozlu Müessesesi’nde ürünler incelendi

İŞİM heyeti, TTK Genel Müdürlüğündeki toplantının ardından Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi’nde, üretimde kullanılan ve yerlileştirilmesi beklenen ekipmanları yerinde inceledi. Ziyaret sırasında birçok ekipmanın yerli olarak kullanıldığı, kalanlarının da yerli olarak temin edilebileceği tespit edildi.

Programın son durağı Taşkömürü Maden Müzesi oldu. 1890 yılında açılan ve 1937 yılına kadar üretim yapıldıktan sonra maden işçileri için eğitim ocağı olarak kullanılmaya başlanılan ve ‘yaşayan müze’ olarak adlandırılan maden ocağı gezildi.