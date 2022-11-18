İş kamyonu yoldan çıkarak devrildi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir iş kamyonu devrilerek yan yattı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Çömlekçi-Derecikören köyü arasında meydana geldi. Sürücüsü henüz bilinmeyen iş kamyonu yolun çamurlu olmasından dolayı yoldan çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolun çamurlu olmasından dolayı kaza meydana gelince itfaiye ekiplerince yol temizlendi.