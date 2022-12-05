İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nden anlamlı etkinlik

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ‘4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ dolayısıyla maden işçilerinin ve şehitlerinin anısına etkinlik düzenledi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melih Geniş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yücel Namal, Maden Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özarslan ve Dr. Öğr. Üyesi Arda Karadavut’un katıldığı etkinlikte Karaelmas Kitap Topluluğu ile Genç Kalemler Topluluğu da yer aldı.

Sabah saatlerinde başlayan etkinlik doğrultusunda, önce Zonguldak Merkez’de bulunan Maden Şehitlerinin isimlerinin yazıldığı alana giden grup buraya karanfil bırakarak, Amasra’daki maden kazasında hayatını kaybeden 42 maden şehidini ve diğer tüm maden şehitlerini andı. Program, gurubun Zonguldak Maden Müzesi’ne yaptığı ziyaretin ardından sona erdi.