İnleme sesiyle çöp kutusuna koşan öğrenciler şok yaşadı

Zonguldak’ta okula gitmekte olan öğrenciler, inleme sesinin geldiği çöp kutusuna yaklaşınca hayatlarının şokunu yaşadılar. Çöpe atılmış köpekle karşılaşan öğrenciler, durumu okul idaresine haber verdi. Ankara’daki kliniğe sevk edilen köpeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine bağlı Muslu beldesinde lise öğrencileri sabah okula giderken çöp konteynırından inleme sesleri duydu. Konteynıra yaklaşan öğrenciler içeride bir köpekle karşılaştı. Köpeği konteynırdan çıkartmaya çalışan öğrenciler, başarılı olamayınca tarih öğretmeni ve hayvansever Doğan Yıldız’a ulaştı. Yardım çağrısı üzerine olay yerine giden Yıldız, köpeği bulunduğu yerden çıkarttı. Köpeğin arka ayaklarının üzerine basamadığını fark edince veteriner kliniğinin yolunu tutan Yıldız, köpeğin vücudunda da darp izleri olduğunu öğrendi. Tedavi masrafları Ankara’daki bir hayvansever derneği tarafından karşılanan köpek, ileri tetkik ve tedavi için Ankara’ya sevk edildi.

Yaşananları gazetecilere anlatan öğretmen Doğan Yıldız, "Sabah okula gelirken öğrenciler çöp kutusunda ağlama ve inleme sesi duymuş. Çöp kutusunu açtıklarında ise bir köpekle karşılaşmışlar. Kendileri çıkartmaya çalışmışlar ama çıkartamamışlar, çünkü köpek hareketsiz yatıyormuş. Öğrenciler durumu bize haber verdi. Biz sokaktaki hayvanlara gönüllü olarak baktığımız için olay yerine gittik. Köpeği çıkarttık fakat köpeğin arka kısmı hareket etmiyordu. Hemen kliniğe götürdük ve muayene ettirdik. Üzerinde darp izi vardı. Uzun süre çöpte kaldığı için kağıt parçaları yemiş, midesinden kağıt parçaları çıktı. O yüzden kanında enfeksiyon çıktı. Veteriner hekimimiz başına alabileceği darbeden dolayı hareket edemeyeceğini düşünerek MR çekilmesi gerektiğini söyledi. MR cihazı Ankara ve İstanbul’da olduğu için Ankara’ya sevk ettik. Şu anda hala yoğun bakımda, darbelerden dolayı arka ayakları tutmuyor. Tedavisi devam ediyor" diye konuştu.

Köpeğin çöp konteynırında kaldığı süre boyunca kağıt parçaları yediği tespit edilirken, yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.