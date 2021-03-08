İndirimli eğitim için protokol imzalandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli Belediyesi’nde personel ve yakınlarına indirimli eğitim desteği için protokol imzalandı.

Özel eğitim kurslarından indirimli yararlanmaya yönelik Kandilli Belediyesi, özel eğitim ve kurs kurumları ile protokol imzaladı.

İmza törenine, Kandilli Belediyesi Başkanı Mustafa Aydın, anlaşma sağlanan kurumların yetkilileri katıldı. Yapılan protokol ile belediye çalışanlarına 1. derece ve 2. derece yakınlarına yapılacak eğitim desteği protokolü ile 1 yıl geçerli olmak üzere birinci sınıftan yedinci sınıflara kadar yüzde %30, 8. ve 12. sınıf ile mezun öğrenciler için yüzde 25, 9., 10. ve 11. sınıflar için yüzde 30 indirim ve KPSS-DGS-ALES programlarında yüzde 25 indirim yapılacak.

Belediye çalışanlarına ve yakınlarına indirimli eğitim desteği için imzalanan protokol sonrası açıklama yapan Başkan Aydın, “Kandili Belediyesi personelimize ve öğrencilerimize hayırlı olsun” dedi.