İncir ağacından düşerek yaralandı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde incir ağacından düşen 50 yaşındaki adam yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Aktaş Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre incir ağacına çıkan O.K. dengesini kaybederek düştü. Yaralanan O.K. için aile bireyleri tarafından 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kdz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. O.K.’nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.