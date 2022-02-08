İmam Hatip Ortaokulu yeni binasında eğitim öğretime başladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde yapımı tamamlanan İmam Hatip Ortaokulu yeni binasında eğitim öğretim hizmeti vermeye başladı.

Pehlivanlar Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan İmam Hatip Ortaokulu’na ilk ziyareti Çaycuma Kaymakamı Muharrem Coşgun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürleri İsmail Çelebi ve Özkan Yıldırım gerçekleştirdi. Okulun ilk gününde yeni hizmet binasında ziyarette bulunan protokol, okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencileri ile buluşarak, okulun bölümlerini gezdi. Kaymakam Muharrem Coşgun, emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Yeni okul binasının okulumuz öğretmen ve öğrencilerine ve ilçemize hayırlı olması diler, başarılarla dolu öğretim yılı dilerim” dedi.