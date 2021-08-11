İlk 500 sanayi kuruluşu arasına giren firmaya teşekkür belgesi

Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde kurulu bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısında, ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Tat Metal’e teşekkür belgesi verildi.

Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi yönetim kurulu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında Kdz.Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, yönetim kurulu üyeleri Akın Tatoğlu, Engin Mehmet Özertan, Muammer Yeşilusta ve OSB müdürü Övünç Pehlivanoğlu’nun katılımı ile yapıldı.

Vali Mustafa Tutulmaz toplantı öncesinde, Türkiye’de ilk 500 sanayi kuruluşu içerisine girmeyi başaran Tat Metal Yönetim Kurulu Başkanı, İş İnsanı Akın Tatoğlu’nu Zonguldak ve ülke ekonomisine sağladığı katma değer ve istihdam nedeniyle kutladı. Vali Tutulmaz tarafından Tatoğlu’na teşekkür belgesi takdim edildi.