İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, okullara ’Okulum Temiz’ belgesini verdi

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, öğretmenlerin moral motivasyonunu yükseltmek, yapılan çalışmaları yerinde görmek, talep, ihtiyaç ve sorunları tespit etmek amacıyla okullara ziyarette bulundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, Şube Müdürü Nusret Parlak ile birlikte Özel Ayışığı İlkokulu, Çaycuma Koleji Özel Çaycuma İlkokulu ve Özel Çaycuma Ortaokulu’ nu ziyaret ederek Milli Eğitim Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında, 27 Temmuz 2020 tarihinde imzalanan "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İş Birliği" protokol belgesi takdim edildi. Protokol kapsamında, hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol süreçlerinin tutarlı, geçerli, güvenilir, tarafsız bir anlayışla sürdürülmesi amacıyla başlatılan "Okulum Temiz" belgelendirme programına başvurarak belge almaya hak kazanan okullara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş ziyaretleri sırasında okulun fiziki ve eğitim- öğretim durumunu ve varsa sorunlarını yerinde inceledi.

Okul Müdürlerinden okul ve okuldaki eğitim öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş okulda yapılan çalışmalar için okul idarecilerine, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür edip, başarılar diledi.