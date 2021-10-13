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İlaç içen genç kız ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ilaç içerek intihara kalkışan bir genç kız ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ZONGULDAK 13.10.2021, 20:27
İlaç içen genç kız ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ilaç içerek intihara kalkışan bir genç kız ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Hacı Abdurrahman Gül Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.E.C. ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Yakınları tarafından yarı baygın halde bulunan şahıs için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine polis ekipleri de bilgiler aldı. Adrese ulaşan ekipler, şahsı alarak ambulans ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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