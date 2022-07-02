İl Müdürü Şentürk’ten kursiyerlere ziyaret

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk, Satın Alma Görevlisi kursu kursiyerlerini ziyaret etti.

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Okan Şentürk, Kdz. Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği ve Kdz. Ereğli Halk Eğitim Merkezi ile İşbirliği Protokolü çerçevesinde açılan Satın Alma Görevlisi kursu kursiyerlerini ziyaret etti. İl Müdürü Şentürk ziyaret sonunda kursiyerle sohbet ederek kurs hakkında görüşlerini aldı.

Melikşah Likoğlu tarafından eğitimleri verilecek olan kurs en az ilköğretim mezunu 18-65 yaş arası 10 ortopedik engelliye 06 Haziran’da başlayan eğitimler 21 Kasım tarihine kadar devam edecek.