İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, mesai arkadaşlarıyla vedalaştı

Milli Eğitim Bakanlığınca görevden alınan Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, mesai arkadaşlarına veda etti. Tosun, saat 16:00’da görevini yeni İl Milli Eğitim Müdürü Zeliha Aldoğan’a devredecek.

Zonguldak Valiliği önünde gerçekleştirilen vedalaşma törenine İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, şube müdürleri ve müdürlük personeli katıldı. Mesai arkadaşlarıyla vedalaşan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, "Görevimi yapmanın vermiş olduğu mutlulukla çok rahat bir şekilde ayrılıyorum. Hepiniz Allah’a emanetsiniz. Yarenlik ettiniz, ekip arkadaşlığı yaptınız. Bize emanet nesilleri en güzel şekilde yetiştirmek için gayret gösterdiniz. Oluşturduğumuz veriye dayalı yönetim sisteminde kimseyi ötekileştirmediniz herkesin yaptığı işle başarılı olduğu sistemi ortaya koyduk. Belkide en büyük kazanımımız budur. Bundan sonra da bunun devam edeceğini ümit ediyorum. Sizlere güveniyoruz. Bir dostunuz, arkadaşınız, kardeşiniz olarak her zaman telefonumuzun ucunda olacaksınız. Hayat ne gösterir bilmiyorum ama güzel günlerinizde, kötü günlerinizde sizlerin yanınızda olmak için telefonumuz açık olacak. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen öğretmenlerimize selamlarımızı iletin. Bir şeyler yapmaya çalıştığınız zaman destek gördüğümüz ve güzel sonuçlar elde ettiğimiz bir il oldu. Ben inanıyorum ki Zonguldak eğitimde çok daha iyi noktalara gelecektir. Yeni gelen müdürümüze başarılar diliyorum. Biz bayrağı bir noktadan aldık belli bir noktaya çıkardığımızı düşünüyorum. Görevi devredeceğimiz arkadaşımıza da başarılar diliyorum" dedi.

Marmaris Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüttüğü sırada Zonguldak’a tayini çıkan Zeliha Aldoğan’ın saat 16:00’da görevi Ali Tosun’dan devralacağı öğrenildi. Görevden alınan Ali Tosun’un da Ankara’da İnsan Kaynakları Koordinasyon Birimi’nde görev yapacağı öğrenildi.