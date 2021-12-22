İl Milli Eğitim Müdürü Aldoğan’dan Çaycuma ziyareti

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde emekli hayırsever öğretmen Hayrullah Saki’nin eşi Hayriye Saki’nin vefatı nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan taziye ziyaretinde bulundu.

İlçede bulunan Hayriye- Hayrullah Saki Anaokulu’ nda gerçekleşen taziye ziyaretine İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve Müdür Yardımcısı Erdal Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürleri Muharrem Yol ve Özkan Yıldırım katıldı. Hayırsever Hayrullah Saki, taziye ziyaretleri için misafirlerine teşekkür ederek eşinden geriye kalan en kıymetli hazinenin Hayriye- Hayrullah Saki adını taşıyan anaokulu, Çaycuma Kültür ve Sanat Merkezi önünde ki Atatürk heykeli olduğunu söyledi.

Akabinde Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi’ne ziyarette bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan ve yanında bulunan heyet okulda yürütülen proje ve çalışmalar hakkında Okul Müdürü İsmail Ertop’ dan bilgi alındı. Öğrenciler ile görüşen İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan başarılar diledi.