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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağan Toplantısı yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağan Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında yapıldı

ZONGULDAK 15.01.2021, 19:28
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İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağan Toplantısı yapıldı

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağan Toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında yapıldı

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 13. maddesi gereğince 26 Mayıs 2008 tarih ve 26887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz Başkanlığında, ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Sosyal tarafların katılımıyla İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu olağan toplantısı 15/01/2021 tarihinde saat 14:30 ’da Zoom Programı üzerinden yapıldı.

Toplantıya Belediye Başkanlığını Temsilen Erol Yılmaz, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Lutfi Altunsu,Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Kokulu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, Zonguldak Ticaret ve Sanayii Odası Başkanı Metin Demir, İl Ticaret Müdürü İsmail Maden, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Yaşar Karaman, Zonguldak Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muharrem Coşkun, Hak-İş Konfederasyonu İl Temsilcisi Recai Özcan,Türk-İş İşçi Konfederasyonu İl Temsilcisi Muhammet Ardıç, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu İl Temsilcisi Hüseyin Şirin, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Temsilcisi Gökhan Ofluoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Temcilsi Atilla Yelboğa, Tüm İş İşçi Konfederasyonu İl Temsilcisi Cihan Kara, Zonguldak Kadın Girişimciler İl Temsilcisi Nurcan Abay katıldı.

Toplantı Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz‘ın açılış konuşması ile başladı. Ardından Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu İŞKUR 2020 faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yaptı.

İstihdamın artırılması ile ilgili görüş ve önerilere yer verildi. Özellikle Engelli ve eski hükümlü istihdamı ve yükümlülükler konusuna değinildi. Ayrıca Roman vatandaşların işe yerleştirilebilmelerinin kolaylaştırılmaları adına mesleki eğitim kurslarının derhal açılması gerektiği konusunda kararlar alındı.
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