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İl insan ticareti ile mücadele koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

İl İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında gerçekleşti.

ZONGULDAK 03.08.2022, 12:23
İl insan ticareti ile mücadele koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı

İl İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında gerçekleşti.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği iş birliğinde düzenlenen İl İnsan Ticareti ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapıldı. Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantı ilgili birim

katılımı ile yapıldı.

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