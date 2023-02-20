İl afet ve acil durum koordinasyon kurulu toplandı

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz başkanlığında bugün İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi.

Valilik binasında sabah saatlerinde başlayan toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Vali Yardımcıları Mehmet Türk, Turgut Subaşı, Yıldırım Uçar, Belediye Başkan Yardımcısı Erol Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Komutanı Jan. Albay Cezmi Yalınkılıç, AFAD Kızılay yetkilileri ve diğer kurul üyeleri katıldı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sonrası afetzedelere yönelik yapılan destekleme faaliyetlerinin değerlendirildiği toplantıda, afet ve acil durum planları gözden geçirilerek alınabilecek önlemler de konuşuldu. Deprem felaketinden bu yana Vali Tutulmaz başkanlığında sıklıkla toplanan Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun bugün aldığı kararlardan biri depremzedeler için hazırlanan ayni yardımların üniversite depolarında toplanması yönünde oldu.

Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.