İki metre boyundaki ölü yunus kıyıya vurdu

Zonguldak’ta 2 metre boyundaki ölü yunus kıyıya vurdu. Yunusun ölüm sebebi araştırılırken vatandaşlar belediye ekiplerine haber verdi.

Edinilen bilgiye göre Kapuz Mahallesi Tersane mevkiinde 2 metre uzunluğunda ölü yunus karaya vurdu. Sabah saatlerinde sahile yürümeye gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Öte yandan, yunusun ölüm sebebi ise merak konusu oldu. Vatandaşlar yunusun kıyıdan kaldırılması için belediye ekiplerine haber verdi.