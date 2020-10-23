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İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteği
ÇATALAĞZI SOSYAL YARDIMLAŞMA DERNEĞİ İHTİYAÇ SAHİBİ ÖĞRENCİLERE TABLET DESTEĞİNDE BULUNDU.
ZONGULDAK 23.10.2020, 12:02
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Çatalağzı Sosyal Yardımlaşma Derneği ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteğinde bulundu.
Çatalağzı Sosyal Yardımlaşma Derneği geçen hafta başlattığı kampanya sonucunda bölgedeki okullara ve mahalledeki ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla çalışma başlattı. Öğrencilerin kullanımı için hayırseverlerin destekleriyle bağışlanan tabletler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Dernek yönetimi projede destek olan hayırseverlere teşekkür etti.
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