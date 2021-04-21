İftar sonrası kan bağışında bulundular

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi tarafından azalan kan stokları için düzenlenen kan bağış kampanyasında vatandaşlar iftar sonrası kan bağışında bulundu.

Covid-19 salgını nedeniyle azalan kan stokları için kan bağışı kampanyaları sürüyor. Kdz. Ereğli eski Terminal alanında Kan Bağışı Aracı, bağışçılar için 20:30 - 00:00 saatleri arasında hizmet verdi.

Türk Kızılayı Kdz. Ereğli Şubesi tarafından gün içerisinde yapılan açıklamada, "Her zamankinden daha çok kan bağışına ihtiyaç var. Kan bağışı merkezlerimiz bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak üzere hazır. Eski Terminal alanında kan bağışına bekliyoruz" denilerek kan bağışı aracına vatandaşlar davet edildi.

Kan bağışında bulunacak vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu açıklanmıştı. İftarlarını açan vatandaşlar, kan bağışı aracına giderek kan bağışında bulundu.