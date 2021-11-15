Horoz Deresi’ne 800 metre kanalizasyon hattı yapılıyor

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Uzunmehmet Mahallesi’nde belediye tarafından yapılan alt yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kdz. Ereğli Belediyesi’nin mahallelerde alt yapıyı güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Başkan Halil Posbıyık, Uzunmehmet Mahallesi’nde Horoz Deresi üzerine yapılan 800 metre uzunluğundaki kanalizasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Deniz Koca’dan bilgi alan Başkan Posbıyık, Uzunmehmet Mahallesi’nin yaşadığı sorunu böylece çözeceklerini ifade etti. İncelemelerin ardından Başkan Posbıyık, şunları söyledi:

“Uzunmehmet Mahallesi’nin en büyük sorunu kanalizasyon. Çok eski zamanlarda yapılan 800 metre uzunluğunda bir kanalizasyon hattı vardı. Hattın hem çapı yetersizdi, hem de sistem eskidiği için mahalle sakinlerimizin en büyük şikayetleri buydu. 1,5 ay önce muhtar ve mahalle sakinlerimiz bana gelerek, rica ettiler. Yapacağız diye söz verdim. Bu hat Muzaffer Sokak’a kadar devam ediyor. Hem çapları büyüttük, hem de hatları tamamen yeniledik. Bu bölge yerleşim açısından gelişmeye başladı. Bu çalışma ile birlikte park yolları ve yürüyüş alanları yapacağız. Mahallemize hayırlı olsun.”