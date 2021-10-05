Hikaye Yarışmasında Türkiye 3’üncüsü Alaplı Merkez Ortaokul’undan çıktı

Zonguldak Alaplı Merkez Ortaokulu 6-B sınıf öğrencisi Yusuf Yılmaz, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü bünyesinde organize edilen ABAD (Anadolu Bilgelerini Araştırma Derneği) tarafından 2021 yılının "Yunus Emre Yılı" seçilmesi sebebiyle düzenlenen "Yunus Emreler Yazıyor " adlı hikaye yarışmasında Türkiye 3’üncüsü olma başarısını elde etti.

Yunus Emre’nin miras bıraktığı değerlerin hatırlatılması ve nesiller boyu yaşatılması amacıyla düzenlenen "Yunus Emreler Yazıyor" isimli hikaye yarışmasına katılan Yusuf Yılmaz, "Hacer Anne" adlı hikayesiyle Türkiye 3’üncüsü oldu. Elde ettiği bu başarıyla okulunu ve ilçesini gururlandıran 6. sınıf öğrencisi Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik başta olmak üzere birçok kişiden tebrik mesajı aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, "Öğrencimize bu süreçte rehberlik eden Türkçe Öğretmenimiz Tuğba Yüksel’e ve öğrencimize destek olan velimize teşekkür eder, öğrencimizin başarılarının devamını dileriz." diye konuştu.