Heyet, ZBEÜ’nün birimlerini gezdi

TPAO ve TP-OTC yetkileri ZBEÜ’yü ziyaret ederek birimleri gezdi.

ZBEÜ ile imzaladıkları protokolün ardından Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu ve Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal eşliğinde üniversiteyi gezen heyet, birimler hakkında bilgilendirildi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (ARTMER), Tıp Fakültesi, Hastane ve Mühendislik Fakültesi Laboratuvarları’na ekip olarak yapılan incelemelerde karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu.

Birimlerin gezilmesinin ardından Tahir Karauğuz Konferans Salonunda, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer’in de katılımıyla TP-OTC yetkilileri ve akademisyenler tarafından sunumlar yapıldı. Toplantıda iki kurum arasında gerçekleştirilebilecek projeler ve bu konuda gerekli koordinasyonun nasıl sağlanacağı konuları ele alındı.

Yaklaşık 2 saat süren program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.