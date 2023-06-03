Hazırlıksız yakalandılar, yağmurdan korunmaya çalıştılar

Zonguldak’ta öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış olumsuz etkiledi.

Zonguldak’ta öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Sağanak yağıştan kaçan vatandaşlar, hemen banka önlerine sığındı. Bazı vatandaşlar ise montlarını üzerine geçirerek yağmurdan korunmaya çalıştı. Hava sıcakları 21 derecen 19 derecelere kadar geriledi.