Haziran ayından itibaren Almanya’dan haftada 6 sefer yapılacak

Zonguldak Havalimanı’na Haziran ayından itibaren Almanya’dan haftada 6 sefer yapılacağı bildirildi.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde Corendon Havayolları Bölge Temsilcisi Emrah Yıldırım, belediyeyi ziyaret etti. Zonguldak Havalimanı’na kış ayları da dahil Düsseldorf seferlerini kesintisiz olarak sürdürdüklerini söyleyen Yıldırım, “Pandemi koşullarında haftalık seferlerimizi aksatmadan sürdürdük. Bunu başarmak bizim için çok önemliydi. Şimdi önümüzü daha rahat görebiliyoruz. Nisan-Mayıs aylarında sefer sayılarını kademeli olarak artıracağız. Haziran ayında ise Zonguldak Havalimanı’na, Köln, Duesseldorf ve Münster’den haftada 6 sefer yapmayı planlıyoruz” dedi.