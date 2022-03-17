Hayati İnanç, Karadeniz Ereğlililerle buluşacak

Ünlü sunucu, düşünür ve şair Hayati İnanç, English Fast Yabancı Dil Kursu işbirliği ile düzenlenen programda Karadeniz Ereğlililerle bir araya gelecek.

İnanç ‘Hayata şiirden bakmak’ isimli programda Karadeniz Ereğlililerle ile bir araya gelecek. English Fast Yabancı Dil Kursu işbirliği ile düzenlenen program 22 Mart Salı günü saat 19.00’da Büyük Anadolu Ereğli Oteli’nde gerçekleşecek.

Ücretsiz olarak izlenebilecek olan program Covid-19 tedbirleri kapsamında davetiyeli olacak. Hayati İnanç’ın programını izlemek isteyenler ise davetiyelerini English Fast Yabancı Dil Kursundan ücretsiz olarak alabilecekler.

English Fast, daha öncede Hayati İnanç’ı Düzcelilerle buluşturmuştu.