Hayali olan projeyi 81 ilde faaliyete geçirmek için çalışıyor

Zonguldak in Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde ikamet eden Sibel Toplu sanal gerçeklik gözlüğüyle "otizmli bireylerin gözünden bir gün" etkinliğini 81 ile yaymak için çalışmalarını sürdürüyor.

Topladığı ilgi ve alaka dolayısıyla herkese teşekkür eden Sibel Toplu Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz’dan da destek alarak hazırladığı projeyi 81 ilde vatandaşları bilinçlendirmek için çalışmalara başladığını ifade etti. Projenin tanıtımını İlk olarak Zonguldak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Veli Köktürk’e anlatan Sibel Toplu şöyle dedi:

"Ben Otizmli çocuğu olan bir anneyim. Onların yaşam alanları kısıtlamamamız için elimden geldiğince uğraşacağım. Çevremizde akrabalarımızda kim var ise onları bu konuda bilinçlendirerek projemden faydalandıracağım. Projeyle otizmli bireylerin umudu olacağımı düşünüyorum. Hayata biz onlar gibi bakamıyoruz. Onların hissettiği yaşam alanlarını göremiyoruz. Azıcık dahi olsa. Sanal gerçeklik gözlüğü ile onların yaşadıkları hayatı tattırmaya çalışıyoruz. Bu projeyi ben sadece Zonguldak’ta değil 81 ilde faaliyete geçmesi için uğraşıyorum. Amacım projeyi daha da genişletip büyük bir ses getirmek."