Hava-İş’te GMİS’e taziye ziyareti

Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş) yöneticileri, Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) taziye ziyaretinde bulundu.

Hava-İş Genel Başkan Yardımcısı Hami Bircan, Hava-İş Genel Sekreteri Sedat Ali Cangül, Hava-İş Genel Başkan Başdanışmanı Ali Ufuk Yaşar, GMİS’e taziye ziyaretinde bulunarak Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü. Ziyarette, GMİS Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir de hazır bulundu.

Hava-İş yöneticileri, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü’nde meydana gelen grizu faciasında yaşamını yitiren 41 maden işçisi için taziyelerini iletti.