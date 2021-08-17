Harap halde olan plaja modern yüzme havuzu yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli İlçe Belediyesi Barış Plajı içindeki yüzme havuzu ile aquaparkın yapımı tamamlandı. Ereğli halkı 18 Ağustos Çarşamba gününden itibaren aquaparktan ve yüzme havuzundan yararlanabilecek.

Kdz. Ereğli Belediyesi teslim aldığında harap durumda olan yüzme havuzu ve çevresi yeniden hayat buldu. Sevgi, Barış ve Dostluk plajları ile mesire alanı Ereğli halkının ve çevrenin büyük beğenisini toplarken, Belediye devralmadan önce kullanılmaz hale gelmiş olan yüzme havuzu yenilendi ve havuz kenarına büyük bir aquapark yapıldı. Ereğli halkı ve konuklar, 18 Ağustos Çarşamba gününden itibaren yüzme havuzunu ve aquaparkı kullanabilecekler.

Çalışmaların tamamlandığını belirten Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Burası bölgenin en güzel, en beğenilen plajı haline geldi. Farklı illerden tatil yapmak için burayı tercih edenler oluyor. Kısa süre için gelenler kalmaya karar veriyor. Ereğli halkı tatil keyfiyle buradan yararlanıyor. Şimdi yüzme havuzunu da devreye aldık. Barış Plajı bölgesi bize devredildiğinde havuz harap haldeydi, mahvolmuştu. İlk yıl plajın diğer alanlarını devreye alabildik. Bu yıl da havuz ve aquapark ile çevresini düzenledik. Burada çok güzel bir kumsal alan çıktı. Arka bölümünde tuvalet ve kafe hizmet veriyor.

Havuzu yenilerken bir de aquapark yaptık. Çok modern ve güzel bir aquapark oldu. Havuz alanı çevresine şezlonglar ve şemsiyeler yerleştirildi. Aquaparkın açık, kapalı, kıvrımlı ve farklı uzunluklarda su kaydırakları bulunuyor. Havuz suyunun temizliği otomatik cihazlarla takip ediliyor; ölçümler yapılarak ilaçlanıyor. Havuz içi, temizlik robotuyla temizleniyor. Havuz için en gelişmiş temizlik ve hijyen sistemleri uygulanıyor. Aquapark ve yüzme havuzu alanında duşlar, giyinme soyunma kabinleri ve emanet dolapları var. Her ayrıntı düşünüldü. Hayırlı, uğurlu olsun.”