Zonguldak’ta yaz aylarının gelmesi ve vatandaşların çoğunun tatil dolayısı ile şehir dışında olması nedeniyle halk pazarı boş kaldı.

Kent merkezinde Her çarşamba ve cumartesi günleri kurulan halk pazarı boş kaldı. Yaz sezonu ve vatandaşların çoğunun tatil dolayısı ile şehir dışında olması nedeniyle boş kalan halk pazarında esnaflar satışların düşük olduğunu söyledi. Halk pazarına giden bazı vatandaşlar fiyatların uygun bulurken bazı vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından yakındı.

Halk pazarında tezgahlarda yer alan sebze ve meyve fiyatları şu şekilde; Domates 7-10 TL, biber 8-10 TL, patates ve soğan 7,5-10 TL, salatalık 5-7 TL, kabak 3-5 TL olmasının yanı sıra meyvelerde ise karpuzun kilosu 4 TL, diğer meyvelerin fiyatları ise 12-20 TL’den alıcı buldu.