banner528

banner549

banner547

Son Dakika
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
50 kulüpten 500 özel sporcu goalball için Kocaeli’de
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
Aydın’da pazarda fiyatlar yarıya düştü
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
KPSS Yerleştirme Sonuçları açıklandı
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!
Patates tarlada kilogramı 7.5 lira!

Halk pazarı boş kaldı

Zonguldak’ta yaz aylarının gelmesi ve vatandaşların çoğunun tatil dolayısı ile şehir dışında olması nedeniyle halk pazarı boş kaldı.

ZONGULDAK 20.07.2022, 15:35
Halk pazarı boş kaldı

Zonguldak’ta yaz aylarının gelmesi ve vatandaşların çoğunun tatil dolayısı ile şehir dışında olması nedeniyle halk pazarı boş kaldı.

Kent merkezinde Her çarşamba ve cumartesi günleri kurulan halk pazarı boş kaldı. Yaz sezonu ve vatandaşların çoğunun tatil dolayısı ile şehir dışında olması nedeniyle boş kalan halk pazarında esnaflar satışların düşük olduğunu söyledi. Halk pazarına giden bazı vatandaşlar fiyatların uygun bulurken bazı vatandaşlar fiyatların yüksek olmasından yakındı.

Halk pazarında tezgahlarda yer alan sebze ve meyve fiyatları şu şekilde; Domates 7-10 TL, biber 8-10 TL, patates ve soğan 7,5-10 TL, salatalık 5-7 TL, kabak 3-5 TL olmasının yanı sıra meyvelerde ise karpuzun kilosu 4 TL, diğer meyvelerin fiyatları ise 12-20 TL’den alıcı buldu.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu