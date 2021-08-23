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Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

Zonguldak’ta Uğur Mumcu kavşağında halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

ZONGULDAK 23.08.2021, 15:32
Halk otobüsü ile otomobil çarpıştı

Zonguldak’ta Uğur Mumcu kavşağında halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Uğur Mumcu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan halk otobüsü otomobil çarptı. Şans eseri kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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