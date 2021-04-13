Halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bozhane istikametinden meydanbaşı istikametine gitmekte olan Halk Otobüsü ile halk otobüsünün sağından ilerleyen Ebubekir Ö. (20) idaresindeki 67 ABL 402 plakalı motosiklet, kavşağa girdikleri sırada çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten düşen sürücü yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar yaralı gencin yardımına koştu. 112 Acil Çağrı merkezine ihbarda bulunan vatandaşlar, sağlık ekibi gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Ebubekir Ö.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.